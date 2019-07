Pensionite poolaasta: kiire kasv ja lõdvemad piirangud

Viimasel poolaastal on turud pensionifondide jaoks helded olnud. Foto: TASS/Scanpix

Poolaasta on pensionifondidele alanud edukalt. Kõik 23 fondi on varasid kasvatanud ning kõige suuremat tootlust on näidanud maailmaturgudega koos tõusnud indeksifondid.

Kolm suurimat kasvu näidanud pensionifondi ongi just passiivsed indeksifondid, mis käivad kõige enam keskmise turuga ühte sammu. Suurimat, pea 15protsendist fondiosaku puhasväärtuse kasvu on poole aastaga näidanud LHV Pensionifond Indeks. Kui teised passiivsed fondid on aktsiafondidele tasakaaluks võtnud võlakirjad, on LHV indeksifondis tasakaaluks kinnisvarafondid.