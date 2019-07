USA tootjahinnaindeksi mõõdukas kasv lubab intressikärbet

Hiina autod ootavad eksportimist Daliani sadamast. Foto: REUTERS/China Daily

USA tootjahinnad tõusid veidi teist kuud järjest, kui juunis kärpis teenuste maksumuse kasvu odavamad energiahinnad, mis tõi madalaima tootjahinnaindeksi kasvu viimase kahe ja poole aasta jooksul ,vahendab Reuters.

Tööministeeriumi reedene raport näitas tootjahindade alusväärtuse kasvutempo aeglustumist juunis, mis on märgiks ,et üldine inflatsioon võib püsida veel mõnda aega mõõdukal tasemel. Tootjahindade aeglane kasv näitab, et Hiina importkaupadele kehtestatud tollid ei ole veel inflatsioonile mõju avaldanud.