Täna algab Baltika aktsiate märkimine

Baltika aktsiate märkimine toob kaasa kaks asja: esiteks saab Baltika edasiseks arenguks investoritelt kuni 5 miljonit eurot. Teiseks lahjendatakse oluliselt olemasolevate aktsionäride osalust.

Baltika Grupp. Foto: Liis Treimann

Täna algav Baltika aktsiate märkimine kestab 7. augustini. Baltika tahab emiteerida 50 miljonit lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot tükk. Aktsiakapitali suurendamisel on olemasolevatel aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuste summaga kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest. Baltika suuromanikud on juba teatanud, et plaanivad aktsiat märkida.