Euroopa Liit kehtestas gaasivaidluse pärast Türgile sanktsioonid

Euroopa Liit otsustas vähendada lepinguid Türgiga ja talle pakutavat rahastust, kuna viimane plaanib Vahemeres Küprose juures gaasitootmisega tegelema hakata.

Türgi puurlaev Vahemeres Foto: AP/Scanpix

Nimelt vaidlevad Türgi ja Küpros juba kaheksa aastat selle üle, kes tohib millisel alal Vahemeres gaasi pumbata. Põhjust, miks nad vaidlevad, tuleb omakorda otsida seitsmekümnendatest, mil saar kreeklaste ja türklaste vahel ära jagati. Põhja-Küprost ehk ametlikult Põhja-Küprose Türgi Vabariiki tunnistab riigina vaid Türgi ise. Teiselt poolt ei tunnista Türgi jälle kreeklaste osa saarest. Nüüd on nõnda, et Küprose saarest ca 60 kilomeetrit ida poole otsustas Türgi gaasi otsima hakata. Türgis endas gaasi ega naftat ei ole, aga see-eest on kestev majanduskriis, mida süvendab asjaolu, et Iraani sanktsioonide tõttu ei saa Türgi sealt soodsalt naftat kätte. Vahemeres peituv gaas võiks olla energiaprobleemile lahendus, aga Vahemere idaosas merepiiride üle vaidlevad nii Küpros, Türgi kui ka Kreeka.