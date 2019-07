Goldman Sachsi kasum langes oodatust vähem

Goldman Sachsi kvartalikasum langes oodatust vähem. Foto: REUTERS/David Gray

Goldman Sachs teatas täna oodatust kõrgemast kvartalikasumist, kui pank sai kasu aktsiatehingute vahendamise kasvust, kirjutab Reuters.

Wall Streeti investeerimispank Goldman Sachs ütles, et aktsiate maaklertegevuse tulu kasvas aastaga 6% võrra kahe miljardi dollarini, mis on viimase nelja aasta jooksul paremuselt teine näitaja. Goldman teatas ka, et sai kõrgemat tulu seoses sellega, et kliendid kasutasid rohkem panga sularahatooteid ja tegid rohkem tehinguid tuletisväärtpaberitega.