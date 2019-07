Starbucksi rivaal Hiinas plaanib esimesi kohvikuid välismaal

Luckin Coffee teenindaja pakib veebitellimuse jaoks kohvi Hiinas Pekingis asuvas kohvikus. Foto: Scanpix/REUTERS/Jason Lee

Hiina Luckin Coffee kohvikukett, mida loetakse Starbucksi tulevaseks suureks rivaaliks, plaanib avada esimesed välismaised kohvikud Lähis-Idas ja Indias, kirjutab Reuters.

Luckin, mis kaasas maikuus USA aktsiaturule minnes avaliku esmase aktsiaemissiooniga 561 miljonit dollarit, teatas esmaspäeval, et on alla kirjutanud koostöömemorandumile, et teha ühisettevõte Kuveidi Americana Groupiga. Ühisettevõtte eesmärk on äritegevuse alustamine laiemalt Lähis-Ida ja India regioonis.