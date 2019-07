Kes hakkab sügisel soodsaimat pensionikogumist pakkuma?

Täna on selleks korraks viimane päev pensionifondi vahetada, aga sügisest hakkab pensionifondidele kehtima uus tasude kord, mis peaks idee järgi pensionikogumise Eesti inimesele soodsamaks muutma.

Foto: Andras Kralla

Seda õiget numbrit, kui palju pensionifond mulle kui kogujale maksma läheb, on ülimalt raske leida: kolmes kohas on toodud kolm erinevat arvu. Pankade fondi leheküljel on räägitud fondi haldustasust/varahaldustasust või mingist kolmanda nimega tasust, prospektis valitsemistasust ja põhiteabedokumendis jooksvatest tasudest – mis on kõik erinevalt hinnastatud. Mille pealt päriselt raha on võetud, kui palju näiteks mõni aktsiatehing maksma on läinud, ei selgu aga kuskilt.