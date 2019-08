Bezos müüs ligi 2 miljardi eest Amazoni aktsiaid

Amazoni asutaja Jeff Bezos müüs kolme päevaga 1,8 miljardi dollari eest Amazoni aktsiaid. Foto: AFP

Amazoni asutaja ja tegevjuht Jeff Bezos on viimase kolme päeva jooksul müünud e-kaubandushiiu aktsiaid kokku 1,8 miljardi dollari eest, selgub USA väärtpaberi- ja böriskomitee andmetest.

Forbes kirjutas, et tõenäoliselt on tegemist maailma ajaloo suurima aktsiamüügiga. Bezos, kes omab ka kosmosefirmat Blue Origin ja Washington Posti, on ka pärast müüki Amazoni suurim aktsionär. Tema osaluse väärtus ulatub umbes 109,6 miljardi dollarini. Sellega on Bezos ka maailma rikkaim inimene. Teisel kohal oleva Bill Gatesi varade väärtus on kolmapäevase seisuga 107 miljardit dollarit.