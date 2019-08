Tallinna Veest lahkub finantsdirektor

Riina Käi töötab Tallinna Vee finantsdirektori ametikohal 2012. aasta oktoobrist. Foto: Andres Haabu

Viimased seitse aastat ASi Tallinna Vesi finantsdirektori kohuseid täitnud Riina Käi lahkub ettevõttest 2020. aasta alguseks, et asuda tööle elektri ja gaasi süsteemihaldusettevõttes Elering.

“Riina on teinud ASi Tallinna Vesi finantside juhtimisel kõigi nende aastate jooksul suurepärast tööd. Ettevõtte finantstulemused on olnud suurepärased ja meid on tunnustatud mitmete auhindadega heade investorsuhete eest. Tema roll tariifivaidluses ja tariifitaotluse esitamisel on olnud märkimisväärne ja olen talle selle panuse eest tänulik. Tänan Riinat pühendumuse eest ja soovin talle palju edu järgmiste väljakutsetega,” sõnas Karl Brookes, Tallinna Vee juhatuse esimees.