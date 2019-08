Eesti juurtega Rootsi investor: "Ema on parem börsiinvestor kui mina"

Mees, kelle isa sõja eest Rootsi pages, on tõusnud katse-eksituse meetodiga Rootsis investeerimistäheks.

Eesti juurtega Rootsi investor Arne Talving. Foto: erakogu

„Kahjuks mu isa ei uskunud, et Eesti jälle vabaks saab, ja see on üks põhjus, miks ta mulle eesti keelt ei õpetanud,“ rääkis Arne Talving, mees, kes on Rootsis tuntud investor ja esineb suurte majandusväljaannete külgedel. Vähesed teavad aga, et Talving on Eesti juurtega: tema isa põgenes 1944. aastal Soome kaudu Rootsi ja võttis seal Rootsi naise. Talving ise käib Eestis sageli ning hindab siin kõige rohkem seda, et teda tänaval ära ei tunta.