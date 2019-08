Investeeringutuludest elamine võib olla kahjulik vaimsele tervisele

Levinud mõtteviisil, mis innustab keskenduma investeeringute kasvatamise kaudu finantsvabadust saavutama, on ka pahupool, kirjutab Marketwatch.

Lisaks passiivse tulu kasvatamisele tuleb luua ka plaan uueks eluks töövabalt, et vältida kasutuse tunnet ja ärevust, leiavad vaimse tervise eksperdid. Foto: Reuters/Scanpix

USAs on paljud finantsvabadusse pürgijad ühinenud liikumisega FIRE (financial independance, retire early) ehk “Finantssõltumatus – mine varakult pensionile”, kuid vaid investeeringutest elamine, millega kaasneb oma eelnevast ametist loobumisega seotud harjumuspärase identiteedi lahtumine, tekitab inimestes ärevust. Näiteks aastaid arstina või arhitektina töötanud spetsialistile on tema amet oluline osa identiteedist, kellena ennast määratletakse. Ametialast identiteeti ehitatakse üles aastakümneid ning finantsvabaduse saabumisega tööst lahti ütlemine võib enesehinnangule seetõttu korraliku hoobi anda. Selle poolega toimetulek on finantsvabadusse pürgimise juures täielikult tähelepanuta jäetud.