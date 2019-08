Dalio: Hiina võib hakata relvana kasutama USA riigivõlakirju

Bridgewater Associatesi asutaja Ray Dalio. Foto: Reuters

Legendaarne riskiinvestor Ray Dalio ütles, et Hiina võib enda omanduses olevaid USA võlakirju kaubandussõjas relvana kasutama hakata, vahendab CNBC.

“Meil on võlgniku ja võlausaldaja suhe, mitte ainult kaubanduspartnerite suhe. Ja see võib olla väga ohtlik asi,” ütles Dalio, kes on asutanud maailma suurima riskifondi Bridgewater Associates. “Ma ei välistaks, et Peking võib USA võlga relvana kasutada.”