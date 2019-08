Saudi Araabia kavaldab Hiina naftaekspordiga

Naftaväli Foto: Scanpix

Saudi Araabia on viimastel kuudel märkimisväärselt suurendanud naftaeksporti Hiina, mis võib anda märku sellest, et kuningriigil on musta kullaga oma salaplaan.

Numbrid kõnelevad enda eest. Viimase aasta jooksul on saudid naftaeksporti Hiina suisa kahekordistanud. Samal perioodil on saudide naftaeksport USAsse aga drastiliselt, pea 62% kukkunud.