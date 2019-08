Kuidas osta ETFi?

Jaapani börs: üks variant sellel turule ligi pääseda on börsil kaubeldava fondi kaudu, mis koondab endas tervet hulka Jaapani börsi aktsiaid. Foto: YUYA SHINO, Reuters/Scanpix

Üks võimalus turgudel toimuvast oma rahaga osa saada on ETFi ehk börsilkaubeldava fondi ost. Enne esimest tehingut tasub lisaks väärtpaberite valikule võrrelda hoolikalt ka teenustasusid.

ETF ehk börsilkaubeldava fond on aktsiatest nii kokku pandud, et see peab matkima aluseks olevat indeksit. Näiteks Vanguardi VFINX peab tegema täpselt seda, mida teeb samal päeval maailma üks enimjälgitud aktsiaindekseid – USA Standard & Poor´s 500, kuhu on kogutud ligikaudu 500 (praegu 505) USA börsil kauplevat ettevõtet.