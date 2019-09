BofA raport pani Netflixi kiiresti kallinema

Netflix. Foto: Reuters

Netflixi aktsia kallines esmaspäeval järsult, sest Bank of America kirjutas, et ettevõtte rakendust on hakatud järsult rohkem alla laadima. See trend on aga seotud “Stranger Thingsi” sarja uue hooajaga, vahendab Bloomberg.

Ettevõtte aktsia oli vahepeal 4 protsendiga plussis ning tõus algas pärast BofA raporti avalikustamist.