Algas LHV aktsiate märkimine

Aktsiate märkimisperiood on plaanitud 11.–25. septembrile. Ühe uue aktsia märkimishinnaks on 11,5 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ning 10,5 eurot ülekurss.

Aktsionäride koosolekul rõhutas LHV juht Madis Toomsalu aktsinäre märkimisõigust kas kasutama ise või neid müüma teistele, kuid mitte lasta neil lihtsalt aeguda. Foto: Liis Treimann

Aktsiaid saavad märkida ainult need, kellel on olemas märkimisõigus. Märkimisõigus on eraldi koodiga finantsinstrument (LHVRT), mis jagati igale aktsionärile põhimõttel 12 olemasoleva aktsia kohta 1 märkimisõigus. Aktsionäride nimekirja uute aktsiate märkimise eesõiguse määramiseks fikseeris LHV 4. septembril. Märkimisõigus annab õiguse märkida 1 aktsia. Märkimisõigusi saab ka börsil osta ja müüa ning selle turuhind on tänahommikuse seisuga 0.45 eurot. Aktsia hind börsil on praegu 11.95 eurot. Investoritelt tahab LHV kaasata 25 miljonit eurot.