Ajalooline, ent hirmutav hetk: tehisintellekt otsustas rohkem investeeringuid kui inimene

Finantsmaailm liigub üha suuremale automatiseeritusele, aga kui robotite tehtud investeerimisotsuseid saab liiga palju, on see ohtlik majandusele, kirjutab The Economist.

Eelmisel kuul investeerisid robotid USA aktsiatesse 4,3 triljonit dollarit, ületades esimest korda inimeste hallatavad summad. Foto: Zumapress / Scanpix

USA börsil on inimeste kehtestatud reegleid järgivate arvutite hallata fondidest praeguseks 35 protsenti, institutsionaalsetest aktsiatest 60 protsenti ja kauplemisest 60 protsenti. Uued tehisintellektiprogrammid suudavad kirjutada oma investeerimisreegleid viisil, mida inimesed mõistavad vaid osaliselt.