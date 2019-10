Kui palju on Google'i aktsia kallinenud 10 aastaga?

Google'i kontor Dublinis. Foto: Reuters/Scanpix

Septembri lõpus sai Google 21aastaseks ning aktsial on läinud selle aja jooksul väga hästi. Milline on olnud tootlus aga viimase 10 aasta jooksul?

Google'i edulugu on korralikult investorite kukruid täitnud. 2009. aastal Google’isse investeeritud 1000 dollarit on praeguseks kasvanud 4800 dollarini, selgub CNBC arvutustest. See tähendab, et tootlus on olnud 400 protsenti.