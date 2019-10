Kaubamaja tulemused on aktsia suunaga vastuolus

Sügisene osturalli kampaania aitas Kaubamajade ärisegmendi tulemusi kolmandas kvartalis parandada. Foto: LIIS TREIMANN

Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia hind kukub, aga viimase kvartali majandustulemused olid tugevad ning suuri märke aeglustumisest pole näha.

Eelmise aasta märtsi keskpaigas saavutatud tipust on Tallina Kaubamaja aktsia langenud juba 19,4 protsenti, 8,18 euroni. Langus läheb mõneti vastuollu kolmanda kvartali majandustulemustega, mis näitasid, et ettevõte on küllaltki tugevas seisus.