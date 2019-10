Tallinna Kaubamaja teatas edukast kvartalist

Ettevõttel on plaanis laiendada SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplusesse. 2019. aasta III kvartali lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 51 kaupluses ja seda on kasutanud üle 400 000 püsikliendi. Foto: Liis Treimann