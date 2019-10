Warren Buffett kaalub investeeringu suurendamist Bank of Americas. Foto: Andy Kropa/Invision/AP

Buffett küsis Föderaalreservilt luba suurendada osalust Bank of Americas

Warren Buffetti firma Berkshire Hathaway küsis luba Föderaalreservilt, et soovi korral oleks võimalus suurendada oma osalust Bank of Americas üle 10%, kirjutab Bloombergi uudisteagentuur.

Juulis avaldas Berkshire, et on jõudnud Bank of Americas napilt 10% osaluse alla. Bloomberg kirjutas, et viimase mõne nädala jooksul on Berkshire andnud Föderaalreservi sisse taotluse osaluse suurendamise lubamiseks, milles rõhutab, et jääb panka investeerides passiivseks investoriks.