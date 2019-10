Maailmamajanduse kehv kasv hoiab nafta hinda ohjes

Rafineerimistehas Iraanis. Foto: Reuters/Scanpix

Aeglustuv maailmamajandus ning raskused kaubandustüli lahendamisel tõotavad nafta hinna edasist kasvu piirata, kirjutab Bloomberg.

Kuigi tänase seisuga on Brenti nafta kallinenud pool protsenti 59 dollarini, on viimase kuu ajaga Saudi Araabia naftašokist taastutud ning hind on langenud 15%. Edasist rallit pidurdavad aeglustuv majandus ning jätkuv kaubandustüli.