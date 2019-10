SEB pank kasvatas kasumit

SEB Eesti üksused lõpetasid selle aasta üheksa kuud 76,6 miljoni euro suuruse kasumiga, mis on 31% suurem kui eelmise aasta sama aja 58,3 miljoni euro suurune kasum.

Foto: Sakala

SEB Panga üheksa kuu majandustulemused on kooskõlas Eesti majanduse üldpildiga, seisab teates. Vaatamata euroala majanduskeskkonna nõrgenemisele on Eesti majanduskasv olnud kiire ja seetõttu on jõudsalt suurenenud ka SEB laenuportfell. Võrreldes mulluse sama ajaga kasvas SEB laenuportfell aasta üheksa kuuga 10,6 protsenti ja hoiused 9,9 protsenti.