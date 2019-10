Jaapani hiigelfond kirjutab 5 miljardit korstnasse

Softbanki loodud hiiglaslik 100 miljardi dollariline riskifond plaanib sellest maha kanda 5 miljardit.

Vision Fund II kannab varasid maha. Foto: Reuters/Scanpix

Kaotused on tulnud peamiselt WeWorki emafirmale We Co ja Uberile panustamisest. Ainuüksi viimase aktsia on sel aastal kaotanud oma väärtusest pea viiendiku.