Saksamaa kuumim aktsia on kerkinud üle 270%

Varta sai jala kiiresti kasvava turu ukse vahele. Foto: Imago images/Scanpix

Ellwangeni linnast Lõuna-Saksamaal leiab Varta AG peakontori, kelle väikesed akud toidavad suurt hulka aina populaarseimaks saavat tarbijaelektroonikat. Sel aastal on ettevõtte aktsia kerkinud üle 270%, mis teeb sellest Saksamaa börsi suurima tõusja.

Varta on saanud turuliidriks kuuldeaparaatide akude tootmisel, mis on kiiresti kasvav valdkond tänu aina vananevale elanikkonnale. Nõudlust väikeste akude vastu tõstab ka kiiresti kasvav juhtmeta kõrvaklappide valdkond, mida on populariseerinud muuhulgas Apple’i Airpodid. Tänu Varta akude väikesele suurusele on ettevõte saanud enamike juhtivate tootjate allhankijaks, kirjutab Bloomberg.