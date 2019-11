Nordeconi juht heast kvartalist: töösse jõudsid tõsiselt suured lepingud

Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller. Foto: Andras Kralla

Nordeconi juhatuse esimehe Gerd Mülleri sõnul oli ettevõttel väga tugev kolmas kvartal, kuna mitu varem sõlmitud suuremahulist ja keerulist lepingut hakkas lõpuks käivet andma.

„Meil oli tõesti väga tugev kolmas kvartal, mis mõjutas oluliselt kogu üheksa kuu pilti. Oleme sõlminud suuremahulisi keeruliste ehitiste lepinguid ja need on nüüd möödunud kvartalis saavutanud ka mahtu. See on üks osa. Teine, mis kindlasti mõjutab, on see, et kolmas kvartal on tee-ehituses tippaeg,“ rääkis Müller.