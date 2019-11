HP keeldus ülevõtmispakkumisest

Printeritootja keeldus Xeroxi ülevõtmispakkumisest, mille peale kukkus ettevõtte aktsia 1,5%.

Foto: EPA

Viiendal novembril teatas Xerox, et soovib osta HP 33,5 miljardi USA dollari eest, pärast mida on HP ja Xeroxi aktsiad tõusnud vastavalt 10% ja 7%. Xeroxi turuväärtuseks on hetkel 8,4 miljardit dollarit ning HP väärtuseks ligi 30 miljardit dollarit.