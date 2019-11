Põhjalat ähvardab suur streigilaine

Meelike Paalberg: streigid Eesti Itella tööd otseselt mõjutanud pole, aga ette võib tulla paaripäevaseid viivitusi. Foto: Itella

Soomes algab streikide hooaeg ning nende mõjude ootuses väriseb kogu Põhjala. Põhjust muretsemiseks on ka Eestil – ja suurtel börsifirmadel.

„On kahetsusväärne, et me selliseid karme võtteid kasutama peame, aga mitte miski muu ei tundu aitavat. Me olime sunnitud peatama läbirääkimised tehnoloogiasektoriga, kuna ettevõtetel polnud mitte mingisugust huvi kokkulepet saavutada,“ ütles Soome tööstusliidu juht Riku Aalto meediale saadetud pressiteates.