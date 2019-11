Deere & Co prognoosid valmistasid pettumuse

Deere & Co. Foto: Shutterstock

Põllumajandustehnikat tootva Deere & Co avaldatud prognoosid olid oodatust tagasihoidlikumad, sest USA-Hiina kaubandussõda on jätkuvalt kestmas ning põllumehed väldivad kehvad kasvutingimuste tõttu oma masinate väljavahetamist, vahendab Bloomberg.

Nõudlus põllumajandustehnika järele on viimasel ajal nõrgenenud. Põllumehed kardavad, et kaubandussõda vähendab nõudlust nende toodangu järele. Ka ehitusega seotud seadmete müük on langemas.