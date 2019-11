USAs kolib „musta reede“ müük üha enam poodidest internetti

Vennad Dunhamid tegid uue teleriostu Best Buy poest Lone Trees Colorado osariigis USAs. Tänupüha järgne "must reede" avab Ameerikas jõulueelse ostuhooaja. Foto: Michael Ciaglo/Getty Images/AFP/Scanpix

Tänupühade järgse „musta reede“ müügi puhul oli USAs näha eelmise aastaga võrreldes vähem inimesi poejärjekorras, mis Reutersi hinnangul võib näidata, et „musta reede“ müük ei küüni eelmise aasta tasemeni. Samal ajal on tõusnud internetis tehtavate ostude käive.

Reutersi sõnul näitasid erinevad kohapealsed kontrollvisiidid, et käesoleval aastal on "mustal reedel" poodides külastajaid eelmise aastaga võrreldes vähem, kuna jaemüügikauplused hakkasid allahindlusi tavapärasest varem tegema, et kompenseerida lühemat puhkuste hooaega.