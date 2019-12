"Karuturg tuleb suure pauguga"

Just nii vastas LHV vanemmaakler Nelli Janson Äripäeva raadios küsimusele, kui pikalt saavad jätkuda sellel aastal nähtud ralli ja suuremate börsiindeksite 25protsendiline tõus.

Mari Kuhi (vasakul) ja Nelli Janson aitasid avada ahjusoojalt eesti keeles ilmavalgust näinud Burton G. Malkieli raamatu "Juhuslik ekslemine Wall Streetil" põhimõtteid ning panna need praeguste turgude konteksti. Foto: Äripäev

"Vabalt võib juhtuda, et turg kukub 20 protsenti," sõnas Janson Äripäeva raadiosaates "Investor Toomase tund". Tema sõnul kulgeb pulliturg üldjuhul mõnusas aeglases ja regulaarses rütmis, kuid allatulek on alati järsk. "Karuturg tuleb suure paugu ja ehmatusega," on Janson veendunud.