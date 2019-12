Nike käive ja kasum oodatust paremad

New Yorgi börs. Foto: AFP

Rõivatootja Nike teatas täna, et ettevõtte majandusaasta teise kvartali kasum ja käive kasvasid oodatust enam. Aktsia reageeris uudisele aga hoopis langusega.

Nike’i aktsia langes New Yorgi börsi järelturul 2 protsenti. Tõsi, nüüdseks on aktsia veidi taastunud. Viimase 12 kauplemispäeva jooksul on aktsia tõusnud lausa 11 päeval. Täna tõusis aktsia 101,15 dollarini, mis on kõigi aegade rekord.