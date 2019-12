Vanguard ennustab uueks aastaks müügilainet

USA aktsiaindeks Standard & Poor's 500 on tänavu tõusnud rohkem kui veerandi võrra, mis teeb vähemalt Vanguardi järgmisele aastale mõeldes ettevaatlikuks. Foto: AFP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide aktsiaid ähvardab järgmisel aastal suurem müügilaine, leiab investeerimisfirma Vanguard Groupi investeerimisstrateegia juht Joseph Davis.

Bloomberg kirjutab, et Davise hinnangul võib müügilaine tulla seepärast, et investorid on majandusliku taastumise ajal liiga enesekindlad.