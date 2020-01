Tim Cook on Apple’i väärtust tõstnud triljoni dollari võrra

Apple'i juht Tim Cook on suutnud edukalt saada USA presidendi Donald Trumpi tähelepanu ning mureliku kõrva. Foto: zumapress.com/Scanpix

Apple’it alates 2011. aastast juhtinud Tim Cook on Ameerika tehnoloogiaettevõtte turuväärtust tõstnud ennenägematu triljoni dollari võrra.

Viimase kaheksa aasta jooksul, mil Cook on Apple’it juhtinud, on aktsia kerkinud 53,74 dollari pealt hiljutise 300 dollarini. See teeb tõusuks üle 458%.