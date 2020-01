LHV pensionifondid ostavad Valge Maja büroohoone

LHV pensionifondid omandavad Tallinnas Tartu maanteel paikneva Valge Maja büroohoone. Tegemist on LHV neljanda kinnisvara otseinvesteeringuga, teatas LHV oma pressiteates.

LHV pensionifondid on teinud nüüdseks neli kinnisvara otseinvesteeringut. Lisaks Valge Maja büroohoonele kuuluvad LHV pensionifondidele ka TalTechi teaduslinnakus paiknev Microsofti kontorihoone ja Põhja-Tallinna linnaosas asuvad Lumi Kodude 127 üürikorterit. Pildil fondijuht Kristo Oidermaa. Foto: Andras Kralla

"LHV pensionifondid on viimastel aastatel üha enam võtnud eeskuju globaalse haardega pensionifondidest, kes hajutavad riske märksa laiemalt, kui see Baltikumis seni tavaks on olnud. Lisaks aktsiatele ja võlakirjadele oleme võtnud eesmärgiks investeerida ka alternatiivsetesse varaklassidesse, nagu kinnisvara, laenud ja erakapital. Kinnisvara puhul usume, et hinnatud asukohas ja tugeva üürnike struktuuriga objektid tagavad pikaaegse tootluse ka majandustsüklite üleselt,“ selgitas LHV investeerimisstrateegiat fondijuht Kristo Oidermaa."