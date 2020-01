Kanepitööstuse suurnime ähvardab pankrot

Kanepitaim. Foto: AFP

Maailma suurimate kanepifirmade hulk kuuluva Aurora Cannabise bilanss on murettekitav ning analüütikud hoiatavad, et firma ei pruugi olla võimeline võlakohustusi täitma, vahendab Bloomberg.

2021. aasta augustis tuleb Auroral tagasi maksta 360 miljoni Kanada dollari suurune võlg. Vähemalt kolm analüütikut ütlevad, et selle maksmisega võib ettevõttel tekkida raskusi. “Bilansi seis on jätkuvalt meie jaoks kõige suurem risk. Meil on raske näha, et aktsia hakkab tõusma,” ütles Bank of America analüütik Christopher Carey.