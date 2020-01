Boeingu tellimuste arv vähenes esmakordselt mitme kümnendi jooksul

Boeingu lennuk. Foto: Reuters/Scanpix

Eelmisel aastal oli Boeingu lennukite tellimuste arv vähenes – viimati juhtus see mitu kümnendit tagasi. See näitab, kui palju on 737 Maxi kriis ettevõtet kahjustanud, vahendab CNBC.

Terve 2019. aasta jooksul tühistati kokku 87 tellimust, mis tähendab, et uusi oste oli vähem kui tellimuste tühistamisi, teatas ettevõte teisipäeval. Detsembris tühistati kolme lennuki ost.