Bombardieri aktsia vabalanguses

Bombardieri lennuk. Foto: Reuters/Scanpix

Lennuki- ja rongitootja Bombardieri aktsia langes täna enam kui 30 protsenti ning jõudis ligi nelja aasta madalaima tasemeni, ettevõtte käibelangus oli investorite jaoks ootamatu, vahendab MarketWatch

Bombardier teatas, et ootavad nad käibeks 4,2 miljardit dollarit, aasta varem oli käive 4,3 miljardit. FactSeti küsitletud analüütikud ootasid käibeks 4,95 miljardit dollarit. Bombardier teatas, et ettevõtte transpordiäril ei lähe hästi ning see on ka oodatava käibelanguse põhjuseks.