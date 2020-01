Hiinas leviv viirus kisub turge alla

Hiinas esimesed inimohvrid nõudnud viirus kogub tuure. Foto: AFP/Scanpix

Hiina teatas teisipäeval neljandast koroonaviiruse tõttu hukkunud inimesest ning aasia turgude langemist seostatakse just sellega.

Pihta on saanud nii Hiina kui Hongkongi aktsiad ning suurim müügilaine on tabanud just turismi- ja jaesektori väärtpabereid. Hongkongi Hang Sengi indeks langes 2,7%, mis on indeksi suurim kukkumine sel aastal. Shanghai pääses 1,4% kukkumisega.