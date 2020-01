Võimalik raharakett on leitud

Virgin Galacticu asutaja Richard Branson ettevõtte IPO-l. Foto: AFP

Lugeja uuris minult, kas tasub hüpata kosmoseturismi kärmelt tõusvale raketile.

„Näiteks Virgin Galactic plaanib tuleval suvel juba esimesed inimesed kosmosesse saata ning on praegu ainus avalikul turul kaubeldav kosmoselende pakkuv ettevõte,“ kirjutas lugeja. Kuna lendudeni on jäänud 6–7 kuud, kas on hea mõte kasutada ära kosmoselendudega kaasnevat inimeste ootusärevust, mis hetkel aktsia hinda kõvasti tõstab, küsis ta.