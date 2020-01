General Electricu aktsia tõusis pärast tulemusi järsult

General Electric. Foto: Reuters/Scanpix

General Electricu (GE) aktsia hakkas teisipäeval kiiresti tõusma, sest mõni aasta tagasi raskustesse sattunud tööstusettevõte teenis kasumi ning tulemused olid oodatust paremad. Arvatakse, et hullem on möödas, vahendab MarketWatch.

GE tegevjuht Larry Culp on ettevõtte eesotsas olnud aasta aega. Ta nentis, et nüüd on asjad pöördumas ning ettevõtte käekäik paraneb. “Üldiselt on volatiilsus jätkuvalt olemas, aga trajektoor on positiivne,” ütles Culp.