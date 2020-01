Teslat nähakse pöördepunktis

Tesla ja autofirma looja Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla teenis kasumit juba teist kvartalit järjest ning see pani aktsia järsult kallinema. Analüütikud ütlevad, et elektriautode tootja jaoks on see pöördepunkt.

Viimase kuue kvartali jooksul teenis Tesla kasumit juba neljandat korda. See on omaette saavutus ning näitab, et ettevõte ei pruugi edaspidi välist rahastust vajada. Tänavu loodetakse klientideni toimetada juba pool miljonit autot.