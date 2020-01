Tallinna Veelt oodatakse kopsakat dividenditõusu

Tariifisõja lõpp tõi kergenduse Tallinna Vee investoritele, kes ootavad dividendiks koguni eurot aktsia kohta ehk 33protsendilist dividendi kasvu eelmise aasta dividendiga võrreldes.

Veetariifide languse mõju tuleb esile selle aasta jooksul ja investorid arvestavad sellega, samas võib selle kompenseerida Tallinna Vee poolt varem kohtuvaidluste eraldiseks reserveeritud summa järkjärguline vähendamine, mis liigub otse kasumisse. Foto: Andras Kralla

Investor Vahur Pindma tunnistas, et oli seekord oma ootustes pessimistlikum ja eeldas pisut enam kvartaalse müügitulu vähenemist. Samas, vee hinda langetati ikkagi alles detsembris, seega ei mõjutanud kahte eelnenud kuud. Tema sõnul on ettevõtte kasumi teenimise võime igatahes eeskujulik. Kui konkurentsiamet lähiaastatel uut vee hinna vaidlust üles ei võta, siis on justkui vesi paisu tagant valla pääsenud.