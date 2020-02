Vesterbacka: iduinvesteerimine on lihtne

Käis Vesterbacka Serbias. "Nad küsisid, mida teha. Ma vastasin, et olge nagu Eesti.“ Foto: Raul Mee

Ingelinvestor ja visionäär Peter Vesterbacka soovitab kõigil iduinvesteerimisega algust teha, kuna keerulist ei ole seal midagi, rääkis ta Investor Toomase konverentsil.

„Ma usun, et kõik siin oleksid soovinud olla esimesed investorid Skype’is,“ rääkis Vesterbacka. Kui tahta iduinvesteeringutega tegeleda, siis peab see tema sõnul olema eelkõige lõbus. Võimalus on tema sõnul olemas igal inimesel, tuleb ainult inimeste ja idufirmadega suhelda ja otsida just õigeid inimesi.