Hiinas jätkub kauplemine

Shanghai pull. Foto: Shutterstock

Hiina teatas, et kavatseb kohalikku finantssüsteemi pumbata 1,2 triljonit remninbi (173 miljardit dollarit), et kaitsta majandust koroonaviirusest tulenevate ränkade löökide vastu, kirjutab Financial Times. Samuti jätkub esmaspäeval Hiina börsidel kauplemine.

Tegemist on Hiina suurima ühepäevase rahasüstiga alates 2004. aastast. Samas on kogusummas lisalikviidsus märgatavalt madalam, kuna 1 triljoni remninbi (ehk umbes 144 miljardit dollari) väärtuses lühiajaliste fondide tähtaeg on esmaspäeval.