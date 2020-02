Naftakartell voolib uut hinnatõusu

Hiina viiruse hirm on tabanud ka kütusemaailma: naftakartell OPEC peab sel nädalal plaani, kuidas hinnatõus läbi suruda.

Siin otsustatakse nafta hinna saatus Foto: Reuters/Scanpix

Sel aastal on nafta hind 15% odavnenud ja see ei meeldi naftakartellile OPEC mitte üks põrm. Nad kardavad, et koroonaviirusest tingitud tootmisseisakud Hiinas võivad oluliselt nõudlust vähendada. Saudi Araabia on teinud nüüd ettepaneku lühiajaliselt tootmismahtu järsult vähendada, et hinnalangust peatada, kirjutab Wall Street Journal.