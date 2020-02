USA aktsiaturg tegi uue tipu. Foto: Andrew Gombert/EPA

Börs: aktsiad uuel rekordil, kui viirusehirmu haripunkt on läbitud

USA aktsiad tõusid neljapäeval neljandat kauplemispäeva järjest, kui investorite seas kasvas kindlus, et Hiina saab koroonaviiruse vallapääsemisest negatiivselt mõjutatud majanduse rööbastele seadmisega hakkama.

Hiina valitsus teatas neljapäeval, et kärbib poole võrra mõnedele USA kaupadele sisse seatud tollitariife. See samm võeti analüütikute poolt positiivselt vastu, kuna see näitab, et hiinlased proovivad viiruse vallapuhkemisest tekkinud negatiivset mõju majandusele tasandada.