"Sellise aktsia hind saabki ainult kasvada!"

Üks suurimaid eraisikust Coop Panga aktsionäre, ligi pool miljonit eurot investeerinud Neinar Seli plaanib Coop Panga aktsiaid juurde osta, muretsedes samas, et neid enam soodsalt ei saa.

Ettevõtja Neinar Seli portfellis on lisaks Coop Panga aktsiale veel Tallinki ja Tallinna Sadama aktsiaid. Coopi investeeringul on suur kasvupotentsiaal hoolimata kehvast algusest. Foto: Liis Treimann

Neinar Selist sai Coop Panga aktsionär esmaemissioonil märkimise kaudu, kus ta omandas 400 000 aktsiat väärtuses 460 000 eurot (märkimishinnaga 1,15 eurot). Arvestades, et aktsia hind on märkimise hinnast endiselt allpool, oli Seli portfellis Coopi investeeringust ligi 5000eurone miinus. Viimase kuuga on aktsia hind aga jõudsalt kasvama hakanud ja portfelli suurendamise plaani pidav investor soodsa hinnaga aktsiarongist pisut maha jäänud.