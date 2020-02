LHV Grupi väärtus on aastaga kerkinud üle 120 miljoni euro

Nii kallis pole LHV veel olnud. Foto: LIIS TREIMANN

Kui veel mullu mais hindasid investorid LHV Grupi turuväärtuseks ligikaudu 280 eurot, siis täna on investorid hinnanud pangagrupi 402 miljoni euro vääriliseks.

See tähendab, et LHV aktsia on ühe aastaga kallinenud enam kui 35% ning pelgalt 2020. aasta algusest on tõus üle 21%.