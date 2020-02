Euroopa suurpank koondab 35 000 töötajat

Koondamislaine algas HSBC pangas juba eelmisel aastal, mil teatati 14 000 inimese koondamisest. Foto: AFP / Reuters

Londonis asuv, kuid enamjaolt Aasia turgudelt kasumit teeniv investeerimispank HSBC Holdings plaanib vähendada ligi 15% oma tööjõust, mis tähendab 35 000 inimesele töö kaotust kolme aasta jooksul.

Pank kavatseb vähendada kulusid ligi 4,5 miljardi dollari võrra, seistes silmitsi mitme väljakutsega, sealhulgas Hongkongi protestide ja koroonaviirusega. Samal ajal otsib pank endiselt alalist tegevjuhti ja ajutine juht Noel Quinn püüab veenda ettevõtte juhatust, et just tema on selleks õige inimene.